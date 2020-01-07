Fenerbahçe’de kaleciler Knoop’a emanet

Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe’de kaleciler Marco Knoop’a emanet. Sarı-lacivertlilerin yeni kaleci antrenörü Knoop, Antalya’ya takımla beraber gelmiş ve çalışmalarına tüm hızıyla başlamıştı. Belek’te bu sabah basına açık gerçekleştirilen antrenmanda Marco Knoop’un metotları dikkat çekti. Kalecilerle yakından ilgilenen ve Almanya’da uyguladığı farklı metotları Fenerbahçe’de uygulayan Knoop’un çalışmalarından sarı-lacivertli kalecilerin memnun olduğu gözlendi.

İHA