Fenerbahçe , Samandıra'nın hakimiyetini tamamen Jorge Jesus ve ekibine bıraktı. Jesus'un ekibinde bulunmayan kaleci antrenörü ise Başakşehir'de bulundu. Özden Öngün, Fenerbahçe teknik kadrosuna katılan son isim oldu.

İsmi Fenerbahçe resmi internet sitesinde

Özden Öngün için kulüpten resmi bur duyuru yapalmadı. Ancak Fenerbahçe internet sitesindeki teknik kadro bölümüne ismi eklendi.





İlgili Haberler Christophe Galtier PSG’nin yeni teknik direktörü oluyor





Sarı lacivertlilerin teknik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

* Jorge Jesus -Teknik direktör

* Mario Branco - Operasyon direktörü

* Emir Yolaç- İdari menajer

* Mehmet Aurelio - Teknik menajer

* Joao de Deus - Yardımcı antrenör

* Tiago Oliverio - Yardımcı antrenör

* Zeki Murat Göle- Yardımcı antrenör

* Carlos Bruno - Atletik performans antrenörü

* Marcio Sampaio - Atletik performans antrenörü

* Gil Henriques - Maç analisti

* Rodrigo Arajuao- Video analist

* Özden Öngün- Kaleci antrenörü

Özden Öngün kimdir?

10 Eylül 1978 doğumlu Özden Öngün, Kocaelispor, Sakaryaspor, Kartalspor, Kayserispor, Konyaspor, Rizespor, Denizlispor , Ankaragücü, Gaziantepspor, Mersin İdman Yurdu takımlarının kalesini korudu.

Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal ile çalıştı

2017 yılında Gaziantepspor'da kaleci antrenörlüğünde başlayan Özden Öngün, sırasıyla Osmanlıspor, Sivasspor , Göztepe, Antalyaspor ve Başakşehir'de çalıştı. Antalyaspor'da Ersun Yanal, Başakşehir'de ise Emre Bölezoğlu ile birlikte görev yaptı. Özden Öngün bu sezon Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Ertuğrul Çetin'i geliştirmeye çalışacak.

Ajansspor







