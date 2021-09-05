Fenerbahçe’de kadro dışılar can sıkıyor

Fenerbahçe ’de sezon başında başlayan temizlikte sona gelindi ancak gitmemekte direnen başta Sinan Gümüş olmak üzere Caner Erkin ve Zanka’nın ayak diremesi can sıkıyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, “Kendinize transfer dönemi bitmeden bir an önce kulüp bulun” talimatı verdiği bu futbolcular, karşılıklı fesih halinde Fenerbahçe’den aldıkları yıllık maaşların tutarının banka hesaplarına yatırılmasını istiyor. Bu konuda öne çıkan isimlerden Sinan Gümüş, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılırken, Zanka ve Caner Erkin’e ise verilen sürenin sonu bekleniyor.