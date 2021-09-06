Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle kadro dışı bırakılan bir süredir çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Caner Erkin, Süper Lig'de kaldı. Sarı Lacivertli takımdaki ikinci dönemi resmen biten ve ismi Çaykur Rizespor ile de anılan milli futbolcu, Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık.'' ifadeleri kullanıldı.

İlk olarak 2010 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle CSKA Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, Sarı Lacivertli ekipte geçirdiği 6 yılın ardından takımdan ayrılmış ve Inter'e imza atmıştı. Çok kısa süren Inter macerasının ardından Beşiktaş 'a transfer olan 32 yaşındaki sol bek, Siyah Beyazlı ekipte geçirdiği 3 sezonun ardından yeniden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe formasıyla toplam 250 maça çıkan çıkan Caner, 16 gol, 58 asistle skora katkı sağladı. Tecrübeli sol bek, Fenerbahçe ile 2010/11 ve 2013/14'te lig, 2011/12 ile 2012/13'te Türkiye Kupası, 2014/15'te ise Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.







