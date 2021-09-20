Süper Lig ’de 5. haftasında dün akşam Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe ’de teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynanan maçın 11’inde 4 değişikliğe gitti. Pereira; Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Enner Valencia ve Diego Rossi’nin yerine Muhammed Gümüşkaya, Dimitritos Pelkas, Mergim Berisha ve Max Meyer’e görev verdi.

Sarı-Lacivertli ekip, Başakşehir maçına; Altay, Serdar, Kim Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi-Samuel, Pelkas, Berisha 11’iyle çıktı. Fenerbahçe, Başakşehir maçına 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-Lacivertliler’de; İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı. Çağatay Kurukalıp ise teknik heyetin kararı doğrultusunda Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi

Müdahaleler yapıldı ama...

Teknik direktör Vitor Pereira, mücadelede ilk yarının 1-0’lık Başakşehir üstünlüğüyle tamamlanmasının ardından ikinci yarıda oyuna müdahaleler yapsa da maçın gidişatı değişmedi. Sarı-Lacivertliler’in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, kulübede başladığı oyuna 62. dakikada dahil olsa da yaklaşık yarım saatlik süre içerisinde Kanarya’nın hücum hattında beklenen skor katkısını üretemedi.







