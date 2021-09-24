Spor branşlarına kadın futbolunu da ekleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına başlamış ve önceki gün 12 isimle sözleşme imzalamıştı. SarıLacivertli takımın kadın futbolcuları imza sonrası Giresunspor karşılaşmasında erkek futbol takımını yalnız bırakmadı. Kadın futbolundan sorumlu yönetici Mustafa Kemal Danabaş, kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı ile kadın takımı teknik direktörü Nihan Su da oyunculara eşlik etti.

Milli takım kampına katılan İlayda Cansu Kara dışındaki, Ezgi Çağlar, Altun Sancar, Demet Bozkurt, Merve Nalçacı, Emine Yaren Çolak, Dilan Aslan, Berdan Bozkurt, Narin Yakut, Songül Demirtürk, Setenay Sırım ve Fatma Kara Şahinbaş tribündeki yerlerini alırken, galibiyet sevincini yaşadılar.