Ülker Stadı, sezonun ilk yarısında rakipler için değil, Fenerbahçeli oyuncular için kabus oldu! Kötü futbol nedeniyle taraftarlar sürekli kendi oyuncularını yuhladı, tepki gösterdi.

Her geçen hafta tribüne gelen seyirci sayısı azaldı. İsmail Kartal, göreve geldikten sonra yaptığı her açıklamada 12. adama seslendi, onlara ne kadar ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kartal’ın bu çağrısı, takımın her geçen hafta daha iyi oynamasıyla yanıt buldu.

6 Mart’ta Trabzonspor ile oynanan mücadeleyle birlikte tribünler dolmaya başladı. Kadıköy’deki son 6 maçın seyirci ortalaması 40 binin üzerinde gerçekleşti.