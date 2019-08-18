Ön libero mevkine takviye yapmak için yoğun bir çaba sarfeden Fenerbahçe hem Luiz Gustavo hem de M'Vila'da maliyeti istediği şekilde düşüremeyince son derece sürpriz bir hamle gerçekleştirdi. Fenerli kurmayların Josef için Al Ahli'li yetkililerle temasa geçtiği iddia ediliyor.

FENER GEÇ KALMAK İSTEMEDİ!

Fenerbahçe'nin 12.5 milyon Euro'ya sattığı Josef için kiralama teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Brezilya takımlarından birine kiralanma ihtimali olan Josef için Fenerbahçe geç kalmak istemiyor.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ...

Bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun yeniden çubuklu formayı giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında...

Kaynak: Takvim