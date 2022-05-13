Tecrübeli orta saha oyuncusu, futbolu Arjantin’de bırakmak istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Sosa, bu hayalini gerçekleştirmeye çok yakın.

36 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 2010’da Bayern Münih’e transfer olarak ayrıldığı eski takımı Estudiantes ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Sosa’nın İstanbul’dan ayrılık hazırlıklarına, eşyalarını toplayarak başladığı belirtildi. Arjantinli futbolcu geçen sezon Trabzonspor ’dan Fenerbahçe’ye gelmişti.