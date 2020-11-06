Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku yaşanıyor! Konyaspor maçı öncesi son dakika
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, yapılan son taktik çalışmasında antrenmanı yarıda bıraktı. Kasığındaki ağrı nedeniyle dünkü çalışmayı da tamamlayamayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'de Konyapsor maçı hazırlıkları son sürat devam ederken Jose Sosa'dan gelen haberler moralleri alt üst etti. Kasık ağrısı nedeniyle dünkü antrenmanı tedbir amaçlı yarım bırakan tecrübeli oyuncunun bugünkü taktik çalışmasında takımla çalışması Sarı Lacivertli ekipte heyecan yaratmıştı.
Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yarınki maçın son taktik çalışması yapıldı. İdmana tam kadro çıkan Sarı-lacivertlilerde, kasık bölgesinde ağrı hisseden Jose Sosa çalışmayı yarıda bıraktı. Tedavisine başlanan futbolcunun yarınki maçın kadrosuna alınmayacağı belirtildi.
Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHA