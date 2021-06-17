Fenerbahçe'de Jose Sosa İtalyanlar'ın radarında
Arjantinli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sosa’nın ayrılması halinde ülkesine dönüp eski takımı Estudiantes’e imza atması bekleniyordu. Ancak tecrübeli yıldıza sürpriz bir talip çıktı.
Arjantinli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sosa’nın ayrılması halinde ülkesine dönüp eski takımı Estudiantes’e imza atması bekleniyordu. Ancak tecrübeli yıldıza sürpriz bir talip çıktı.
Fiorentina’nın Sosa’nın menaceriyle temas kurup, oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Başarılı futbolcunun eşinin İtalya’ya dönmek istemesi nedeniyle Fiorentina transferi daha muhtemel görünüyor.