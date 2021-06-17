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Fenerbahçe'de Jose Sosa İtalyanlar'ın radarında

Arjantinli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sosa’nın ayrılması halinde ülkesine dönüp eski takımı Estudiantes’e imza atması bekleniyordu. Ancak tecrübeli yıldıza sürpriz bir talip çıktı.

17 Haziran 2021, Perşembe 09:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Jose Sosa İtalyanlar'ın radarında

Arjantinli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sosa’nın ayrılması halinde ülkesine dönüp eski takımı Estudiantes’e imza atması bekleniyordu. Ancak tecrübeli yıldıza sürpriz bir talip çıktı.

Fiorentina’nın Sosa’nın menaceriyle temas kurup, oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Başarılı futbolcunun eşinin İtalya’ya dönmek istemesi nedeniyle Fiorentina transferi daha muhtemel görünüyor.


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