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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Slovacko planı

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemesinden devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu doğrultuda yarın Slovacko ile karşılaşacak. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus, bu maçın planını belirledi.

03 Ağustos 2022, Çarşamba 08:15 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Slovacko planı

Sarı-lacivertliler, önceki turda Dinamo Kiev’e elense de, Portekizli teknik adam, takımın genel olarak performansından ve oyun planının sahaya yansımasından memnun kaldı. Jesus, Kiev kadar güçlü bir ekip olmasa da, Slovacko karşısında da benzer taktik düzeniyle takımı sahaya çıkarmayı düşünüyor.

Zorunlu eksiklikler var

Burada dikkat edilecek en önemli konu, savunma ve olası boşluklar... Jorge Jesus; rakibin hızlı hücumlar ve az adamla takımını yakalamaması için önlemlerini aldı. Sarı-lacivertliler, Kiev maçı üzerinden görüntülü analizler yapıldı. Sakatlıklar sebebiyle mecburi değişikler dışında Kiev maçına en yakın kadro ve plan sahada olacak. (Skorer)

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