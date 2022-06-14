Fenerbahçe uzun süredir takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus'a kavuşmuştu. Portekizli teknik direktör ile şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de tecrübeli hocanın ekibi de netlik kazandı.

3 takımda oynadı

Deneyimli çalıştırıcının ekibinde tanıdık bir isim de yer aldı: Mehmet Aurelio... Futbolculuk kariyerinde ülkemizde Trabzonspor , Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, Türk olan ve A Milli Takım formamızı 37 kez terleten, 2020-2021 yılları arasında Kanarya'da Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Tahir Karapınar'ın yardımcılıklarını yapan Brezilya asıllı Türk futbol adamı bu sezonda Jesus'la birlikte çalışacak. Ünvanı da teknik menajer olacak.

Aurelio dışında Jesus'un ekibi şu isimlerden oluşuyor: João de Deus (Yardımcı Antrenör), Márcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü), Tiago Oliveira ( Yardımcı Antrenör), Gil Henriques ( Maç Analisti), Rodrigo Araújo (Video Analist), Mário Branco (Operasyon Direktörü) ve Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü).



