Fenerbahçe ’de Teknik Direktör Jorge Jesus, takımın fiziksel gücüne büyük önem veriyor. Portekizli hoca gerek takımın başına geçmeden gerekse geçtikten sonra yaptığı çalışmalarda önemli tespitlere ulaştı.

Buna göre kadronun kalitesi, teknik ve taktik yeteneği, kapasitesi iyi seviyede. Ancak fiziksel güç aynı oranda etkili değil. Jesus bu yüzden ağır bir antrenman temposu uyguluyor. Partizan maçının ardından futbolcular da yaptıkları açıklamalarda bunun altını çizdi.

Yüksek antrenman temposu!

Deneyimli teknik adamın hedefi takımın fiziksel kapasitesini Avrupa seviyesine çıkarmak. Özellikle Avrupa kupalarında karşılaşılan rakiplerin fiziksel gücü ile Süper Lig ’deki takımların seviyesi arasında farklar bulunuyor. Bu farkı azaltabilmek için sarı-lacivertliler de yüksek bir antrenman temposu uyguluyor.

Bunun temel iki sebebi var. Birincisi Jesus’un istediği oyun sistemi... Kaleciye kadar baskı isteyen; tempolu ve agresif bir takım kurmanın planlarını yapan Jesus bunun için daha fazla güce ihtiyaç duyuyor.

İkincisi ise takımın Avrupa’da yola devam etmek istemesi... Fenerbahçe’nin buradaki rakiplerine karşı başarılı olabilmesi için takımın ayakta kalması ve güçlü olması gerekiyor.

FEHERVAR MAÇI BUGÜN

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bugün Macaristan ekibi Mol Fehervar’la karşılaşacak.

Daha önce çarşamba günü oynanacağı duyurulan müsabaka sarı-lacivertli ekibin yeni planlaması çerçevesinde bir gün öne çekildi. Saat 19.30’da başlayacak karşılaşma S Sport ve Sport Plus’tan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe, Avusturya’da oynadığı ilk maçta Partizan’ı 1-0 mağlup etmişti. (Milliyet)