Fenerbahçe’de Jorge Jesus ve futbolculardan alkışlanacak kampanya

“ Fenerbahçe Futbol Takımı olarak; ait olduğu toplumun en güçlü parçası, hassasiyetlerinin sahiplenicisi, ülkesinin değerlerine sıkı sıkıya bağlı Cumhuriyet’in Feneri olan Kulübümüzün; Cumhuriyet’in 100.yılı için duyduğu heyecanı, Ata’sının izinde attığı ve atacağı adımları, gururla sahipleniyoruz... Fenerbahçe’nin, tarihten bugüne, 7’den 70’e milyonların kalbinde edindiği eşsiz yerde paye sahibi olan futbol takımı olarak bu konuda bizim de sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu güzel ülkenin, bu fedakâr milletin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bir asır önce Anadolu’da başlayan, Cumhuriyet’le taçlanan mücadelesine minnet, saygı ve bağlılığımızı göstermek adına; geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nde; ‘Anadolu’da Bir Kızımız Var’ diyoruz.”

‘Örnek olmak istiyoruz’

“Kendi ayaklarının üstünde durmayı başaran, güçlü kadınların yetişmesine bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için Başöğretmen Atatürk’ün anısına, Anadolu’da 100 kız öğrencinin Cumhuriyet Bursu ile yanında olacağımızı gururla duyuruyoruz! Cumhuriyetin 100. yılında, hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan kız öğrencilerin yanında olarak bu konuda milyonlara örnek olmak istiyoruz.”

Altay: Çok güzel bir duygu

Kaptan Altay Bayındır, başlatılan burs kampanyasıyla ilgili olarak şunları söyledi: Futbol takımı olarak başta Başöğretmenimiz Atatürk’ümüze ve tüm öğrencilerimize saygıyla, içtenlikle bir proje yapmak istedik ve bu projeye katılmak aklımıza geldi. Çocuklarımıza ‘İyi ki Fenerbahçe var’ dedirtmek çok güzel bir duygu. Onların her daim yanlarında olduğumuzu canı gönülden hissetmelerini, bunu bilmelerini istedik. Öğretmenler Günü de bizler için ülkemizdeki en anlamlı günlerden biri.

Taraftarlar da bağış yapabilir

Jorge Jesus ve öğrencilerinin başlattığı anlamlı kampanyaya dileyen taraftarlar da destek verebilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Cumhuriyet’in 100. yılında, Fenerbahçe ile ışıldayan güçlü kadınların yetişmesine bir nebze olsun katkıda bulunabilmek, Anadolu’daki yüz kızımızı binler hatta milyonlar yapmak için siz de bağışta bulunabilirsiniz” denildi.

Kampanyaya katılmak isteyenler, tüm operatörlerden CUMHURİYET yazıp 4622’ye SMS göndererek 10 TL bağışlayabilir.