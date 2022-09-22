Fenerbahçe için alınan farklı galibiyetler, ortaya koyulan heyecan verici oyun yeni bir şey değil. Sarı-Lacivertliler’i bu sezon asıl etkileyici kılan nokta, Jorge Jesus’un inanılmaz kadro kullanımı. Tecrübeli teknik adam, geride kalan 14 resmi maçta tam 29 futbolcusuna şans verdi. Jesus adeta, “Şampiyonluğa oynayan takımın ideal 11’i olur” düşüncesini paramparça etti. Portekizli hocanın en büyük başarısı, hemen her maç ilk 11’de 7-8 oyunculuk rotasyona imza atmasına rağmen bu durumun takım oyununu neredeyse hiç etkilememesi oldu.

Eksikliği hissedilen yok

Fenerbahçe adeta işleyen bir makineye dönüştü. Adeta, “Sakatlanırsa yokluğu hissedilir” yorumu yapılacak bir futbolcu olmadı. Bu durum, ekim ayındaki 3.5 günde bir maçın oynanacağı müthiş periyot öncesi Sarı-Lacivertliler’in en büyük güvencesi olmuş durumda. Fenerbahçe peş peşe sahaya çıkacak ancak Jesus’un görülmemiş kadro kullanımı sayesinde taraftarlar, bu yoğun dönemi en az kayıpla atlatacakları konusunda hocalarına ve takımlarına inanıyor.