Geçen sezon Vitor Pereira ile yaşanan hayal kırıklığının ardından takım sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet edilmişti. Kartal, Fenerbahçe 'yi yeniden havaya sokarken, camiadaki tüm kara bulutları dağıtmıştı. Yeni sezonda takımın başında olup olmayacağı merak edilen Kartal'la, Başkan Ali Koç ve ekibi yolları ayırmış, tecrübeli hocaya teşekkür edilmişti.

A Plus yabancı hoca...

Sarı-Lacivertli yönetim bu kararı yabancı bir A Plus hocayı takımın başına getirmek için aldığını kaydederken, uzun uğraşlar sonucunda Jorge Jesus'la anlaşıldı. Benfica'yla yollarını ayıran Portekizli teknik adam 3 Haziran'da resmen kendisini Kanarya'ya bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

12 golle 4 galibiyet

Sezon da harika başladı. Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen araya lider girerken, Avrupa Ligi'nde de gruptan lider çıktı. Üstelik Fenerbahçe, Dünya Kupası arasını da çok iyi değerlendirdi. Sarı-Lacivertliler, 12 günlük iznin ardından idmanlara başladı ve şu ana kadar 4 hazırlık maçına çıktı. Jorge Jesus’un öğrencileri, bu karşılaşmalarda adeta resmi maç gibi mücadele etti. Fenerbahçe, sırasıyla Vallecano, Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana’yı devirdi. Kanarya, 4’te 4 yapmasının yanı sıra toplamda 12 kez ağları havalandırarak maç başına 3 gol ortalaması yakalayarak, şimdiden sezonun ikinci bölümü için hazır olduğunu gösterdi.

En büyük hayali!

Fenerbahçe için her şey güzel giderken Jesus kâbusu yeniden başlayacak gibi görünüyor. Tecrübeli teknik adam, en büyük hayali olan Brezilya Milli Takımı’nın başına geçme teklifini her an alabilir... Brezilya’nın Dünya Kupası’na çeyrek finalde Hırvatistan karşısında veda etmesinin ardından Tite, teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Teklif bekliyor!

Ülke basınında, Sambacılar’ın yeni hocası için adaylar ortaya atılmaya başlandı. Brezilya medyasına göre Tite’nin koltuğunu devralmaya yakın iki aday var: Dorival Junior ve Jorge Jesus! Junior, Flamengo’da başarılı bir sezon geçirmesinin ardından görevinden ayrılmıştı. 60 yaşındaki teknik adam, Brezilya Milli Takımı’ndan teklif bekliyor.





1 yıllık imzaladı

Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yönetim kontratı uzatmak istese de bu durum, başarılı hocanın Sambacılar’dan teklif alıp almayacağına bağlı görünüyor.