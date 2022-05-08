Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını devam ettiren Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus için geri sayıma geçti.

Gelen son bilgilere göre Jesus kararını 15 Mayıs tarihinde verecek. Zira bu tarihte Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası finallerinden sonraki teknik direktörünü açıklanacak.

Brezilya Milli Takımı için ciddi adaylardan bir tanesi olan Jorge Jesus tercih kendisinden yana kullanılırsa Brezilya'nın yeni teknik patronu olacak. Portekizli teknik adam, Brezilya'nın hocası olamaması durumunda ise Başkan Ali Koç'a verdiği sözü tutacak ve Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu olacak.

Şu anda Sarı-Lacivertli kurmaylar Brezilya Futbol Federasyonu'nun 15 Mayıs'ta vereceği karara odaklanmış durumda. İşler Fener yönetiminin istediği gibi giderse Sarı-Lacivertliler, yaklaşık 1 yıldır aralıklı olarak temas halinde olduğu Jorge Jesus'u Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklayacak.

Bu arada Jesus ve ekibinin yıllık toplam maliyetinin 7.5 milyon Euro civarında olduğu da gelen haberler arasında.

JESUS DA BEKLİYOR

Fenerbahçe Jorge Jesus'u, Jesus da Brezilya Futbol Federasyonu'nun kararını bekliyor. Nisan ayında Ali Koç ile 2 kez bir araya gelen Portekizli teknik adam, süre istemişti. Aziz Yıldırım döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Jesus ile yaklaşık 1 yıldır Başkan Ali Koç'un temasları bulunuyor. (Takvim)