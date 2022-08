Valencia sezona süper başladı, King formunu artırdı, Arda oynadığında resital sundu. Şimdi de İrfan Can ve Mert Hakan süper döndü Fenerbahçe , Jorge Jesus yönetiminde adeta gol makinesine dönüştü.

Portekizli hoca, her maç rotasyon yapsa da kullandığı hemen her oyuncudan yüksek verim aldı. Enner Valencia şimdiden 6 gole ulaştı, King her geçen hafta formunu yükseltti, sonrasında sakatlandı ama artık oynamaya hazır. Arda Güler, kısıtlı süre almasına rağmen sahada olduğu her dakikanın hakkını verdi. Rossi, Lincoln, Zajc, Emre Mor gibi isimler de alkışlık performanslar sergiledi.

Bu kadar formda oyuncunun olduğu rekabete son olarak İrfan Can Kanveci ve Mert Hakan Yandaş da süper bir giriş yaptı. Sakatlıklarını atlatan bu ikiliden İrfan, Austria Wien filelerini 2 kez sarstı, Mert Hakan da maça girer girmez golünü attı.

Müthiş ikili yeniden buluşuyor

Ligde 3 maçta 6 go atıp 1 asist yapan Enner Valencia ile oynadığı son 3 resmi maçta 2 kez ağları sarsıp 1 asiste imza atan Joshua King’in çıkışı sakatlığıyla sekteye uğramıştı. Her geçen maç birbirlerine uyumu daha da artan Valencia&King ikilisinin Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden buluşmaları bekleniyor. Jorge Jesus, zorlu mücadelede Valencia ve King’in savunmanın dengesini bozan driplinglerine çok güveniyor.