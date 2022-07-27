Kadrosuna mutlaka bir sol bek daha katmak isteyen Fenerbahçe 'nin gündemine ilk olarak Giuseppe Pezzella gelmişti. Ancak Pezzella için kulübü Parma ile şu ana kadar ortak noktada buluşulamadı. Bu yüzden Sarı-Lacivertliler rotayı, Jorge Jesus'un yakından tanıdığı Brezilya futbolundan Felipe Jonatan'a çevirdi. Alınan bilgiye göre Santos'ta oynayan 24 yaşındaki sol bekin, bu pozisyon için 1 numaralı hedef haline geldiği öğrenildi.

Alassane Plea'da iyice uçtular

Forvet transferinde Sarı-Lacivertliler, Almanya'da M'Gladbach'ta forma giyen Alassane Plea için kulübüyle masaya oturmuştu. Kanarya, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek Plea için bonuslar hariç 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli önerdi. Ancak devreye Marsilya ve Everton gibi takımların da girmesiyle Almanlar, fiyat artırdı. 29 yaşındaki golcü için 9 milyon Euro bonservis bedeli isteniyor.