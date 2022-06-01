Fenerbahçe ’de uzun süren bekleyiş sonunda bitti. Yeni teknik direktörün Jorge Jesus olması neredeyse kesinleşti. Portekizli teknik adamın avukatı Luis Henrique, hafta sonunda yönetimle son detayları konuşmuş ve her konuda anlaşma sağlanmıştı.

Jesus imza için, maaş almaya devam ettiği Benfica ile olan ve dün sona eren sözleşmesinin bitmesini bekliyordu. Tecrübeli çalıştırıcının bugün resmen Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jesus, Sarı-Lacivertliler’de kendi ekibiyle birlikte görev yapacak.

Transfer çalışması rötarı

67 yaşındaki hocaya ilk etapta yardımcıları Joao de Deus ve Marcio Sampaio’nun eşlik edeceği öğrenildi. Bu ikili, kolları sıvayarak hemen Fenerbahçe mesaisine başlayacak. Jesus’un ekibindeki diğer 5 ismin ise transfer çalışmaları için yurt dışında oldukları, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecekleri kaydedildi.