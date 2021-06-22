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Fenerbahçe'de Jerome Boateng iddiası

Transferde yine birçok yıldız ismi gündemine alan Fenerbahçe için bu kez Almanya’dan bir iddia geldi. Bild gazetesi, Sarı-Lacivertliler’in Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng’e teklif götürdüğünü yazdı.

22 Haziran 2021, Salı 09:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Jerome Boateng iddiası

32 yaşındaki Alman stoper için Roma, Lazio ve Monaco’nun da devrede olduğu belirtilirken, Kanarya’nın Mesut Özil’i devreye sokacağı kaydedildi. Mesut’un Alman Milli Takımı’ndan yakın arkadaşı olan Boateng ile temasa geçmesinin beklendiği ifade edildi. 10 sezon Bayern forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi Şampiyonluğu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.

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