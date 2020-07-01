Fenerbahçe Yönetimi, yüksek maaş alan isimlerden Jan Vesely ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Çek basketbolcu ile NBA takımlarının ilgilendiği iddia ediliyordu. Son olarak, geçen sezon büyük yatırım yapan Barcelona’nın da Vesely’nin durumunu yakından takip etmeye başladığı öğrenildi.

Yönetim, oyuncuyla yapılacak görüşmede 3.2 milyon dolarlık maaşında en az yüzde 30 indirim yapmasını talep edecek. Eğer taraflar bir anlaşmaya varamazsa, Datome’de olduğu gibi karşılıklı fesh kararıyla yollar ayrılabilir. Fenerbahçe Beko’dan takımdan gitmesi beklenen Kostas Sloukas’ın ise birçok ekiple görüşme halinde olduğu öne sürüldü.