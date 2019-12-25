Bir maç stoper, bir maç yedek, bir maç ön libero, gene de mutlu. “İşin sırrı nedir?” diye merak edip araştırınca sihirli neden çıktı ortaya... O çiçeği burnunda bir baba... Evet babalık gerçekten de Jailson’a çok yaradı.

O MAÇ ŞİMDİ OLSA BELHANDA’YA VURMAZ, MAKAS ALIRDI!

Beş ay önce İstanbul’da dünyaya gelen Stephan, babasının dünyasını değiştirdi, dünyanın en mutlu insanı yapıverdi. İşte o yüzden hep yüzü gülüyor, antrenman bitince soluğu evde alıyor. Onu sahadaki sakin kişiliğiyle bilsek de geçen sene G.Saray derbisinde Belhanda’ya attığı tokatı unutmamak lazım.

Kızdığı zaman neler yapabileceğini gördük. Ama şimdi arkadaşları, “Aynı maç şimdi oynansa Belhanda’ya vurmaz, makas alır! Çünkü o bir baba” diyor...

Kaynak: Hürriyet