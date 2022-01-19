Süper Lig 'in 22. haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Kendilerini yalnız bırakmayan, geriye düşmelerine rağmen oyunculara destek veren taraftarlarına teşekkür eden İsmail Kartal, "Bugün buraya gelerek bütün takımıma oyuncularıma bana çok önemli bir destek verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün onlara ihtiyacımız vardı, tek bir olumsuzluk yoktu. Bundan önceki maçlarda olduğu gibi negatiflik yoktu. Bunu ben hafta içi onlardan istemiştim, onlarda karşılık verdiler. Bugün takım olarak belki çok iyi oynayamadık ama 1-0 geriye düşmesine rağmen geriden gelip kazanmasını bildik. Kazanmak için yaptığımız hamle ve değişikliklerle hırs ve inançla çok daha farklıda kazanabilirdik ama sonuç olarak kazanmak önemliydi. Bu galibiyeti Fenerbahçe'nin muhteşem taraftarına armağan ediyoruz" dedi ve ekledi:

'Taraftarların beklediği Fenerbahçe'yi oluşturmaya çalışıyorum'

Soyunma odasında oyuncularına neler söylediği sorulan Kartal, "Soyunma odasında yaptığım konuşmalara alışığım. Bu statta çok maçlar yaptım ve rahattım orada. Kendimden emindim. Bu maçı kazanacağımızı da düşünüyordum. Oyuncularıma sadece nasıl oynamaları gerektiğini futbolu rahat kendilerine güvenerek bu işin keyfini alarak oynamalarını istedim. 'Kulaklarınızı her şeye tıkayın kendiniz gibi futbol oynayın göreceksiniz gollerde gelecek buna emin olun' dedim. Yaptığımız değişikliklerle oyuncularımın daha basit hızlı olmalarını istedim. Buna rağmen oyunumuzun temposu düşük. Pas hızını arttırmamız gerekiyor. Kopuk kopuk oynadık ama ikinci yarı daha net oynadık. Hastalıktan ve sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Geçen hafta takım savunmasını gayet iyi yaptık hücum bölgesinde üretken değildik. Yavaş yavaş oraları geliştireceğiz. Biraz sabırlı olmalıyız. Daha düzenli daha dirençli taraftarların beklediği Fenerbahçe'yi oluşturmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'İrfan Can gibi oyuncular çok az yetişiyor'

Dün basın toplantısı düzenlediğini ve İrfan Can ile ilgili sözlerini hatırlatan İsmail Kartal, "Bana İrfan Can Kahveci'yi sormuşlardı. 'Türkiye'de kaç tane İrfan Can Kahveci var' demiştim. Onun gibi oyuncular çok az yetişiyor. Ben onun kıymetini bilen bir teknik direktörüm. Kendisiyle Samandıra'da çok konuştum. Onun daha verimli olacağı yer için konuştuk. Bugün de oynadığı futbolla bütün tribünler kendisine destek verdi. Bundan dolayı çok mutlu oldum. İnşallah bunu bütün takıma yayacağız" şeklinde konuştu.

'9 gündür onları ikna etmeye çalışıyorum'

Fenerbahçe'de 9. günü olduğunu hatırlatan Kartal, "Samandıra'da kalıyorum. Sürekli oyuncularımla birebir grup toplantıları yapıyorum onları ikna etmeye çalışıyorum. Onların Fenerbahçe'de futbol oynamanın ne demek olduğunu ne kadar değerli olduklarını ve bu formayı giydiklerini anlatıyorum. Bir takımdaşlık, birliktelik aidiyeti duyusuyla burayı sahiplenerek sahada savaşacak oyuncular lazım. Oyuncularım gerçekten çok istekli. Bunun için çok mutlu oldular. Bugün taraftarın onlara bir el vermesiyle birlikte çok mutlu oldular. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik" ifadelerini kullandı.

'Mesut Özil gayet sağlıklı ve iyi durumda'

Mesut Özil'in ağrısı olmadığını kaydeden İsmail Kartal, "Gayet sağlıklı ve iyi durumda. Mesut bizim dünya çapında çok önemli bir oyuncumuz. Oyuna sonradan girdi belki başka maç 11 başlar, bizim kaptanımızdır" dedi.

'Orada yatıp orada idman yaptık bugün tuttu ve gerçekleşti'

Göreve gelmeden önce de oyuncuların özelliklerini bilen bir insan olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Antrenman ve maçlarda da analizlerde de kimin nerede ne vereceğini bilmek bütün teknik direktörlerin görevidir. Orada yatıp orada idman yaptık bugün tuttu ve gerçekleşti. Bazen siz kafanızda oyunun gidişatına göre bir plan yapıyorsunuz bazen de tutmuyor. O zamanda diyorsunuz yaptığınız değişiklikler olmadı. Bugün tuttu çok şükür oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

'Fenerbahçe olarak her maça kazanmak için hazırlanıyoruz'

Kendisini Fenerbahçe camiasından birçok kişinin aradığını ve telefonunun kilitlendiğini ifade eden Kartal, şunları dile getirdi: "Ben bunun elektriğini almıştım. Bu çok güzel oldu. Biz Fenerbahçe camiası olarak en zor günlerde birlik olduğumuzu gösterdik bütün dünyaya. Bugünde soğuk havada hafta içi olmasına rağmen vefalı Fenerbahçe taraftarları gelip desteklediler onlara minnettarım. Sivas maçı zor bir maç. Kar yağışı bekliyor bizi. Yüksek rakım zor bir deplasman. Biz Fenerbahçe olarak her maça kazanmak için hazırlanıyoruz. Yarından itibaren en sağlıklı en iyi oyuncularla Sivas maçına çıkıp oradan da 3 puan almak için mücadele edeceğiz."

'Soyunma odasında herkes çok mutlu'

Kartal son olarak aldıkları galibiyetin mental ve psikolojik olarak oyuncularına özgüven kattığını ifade ederek, "Soyunma odasında herkes çok mutlu. Herkeste kazanmanın vermiş olduğu mutluluk vardı. Bu birliktelik beni mutlu ediyoruz. Eksiklerimiz var daha tam değil. Taraftarları mutlu etmek için birkaç maç kazanmamız gerekiyor" dedi.