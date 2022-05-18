Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan az zamanda çok iş!
İsmail Kartal, 13 Ocak’ta iş başı yaptığında zirve iddiasını kaybetmiş, yıldızlarının formu dibe vurmuş, taraftarın tribünleri boşalttığı bir Fenerbahçe bulmuştu Tecrübeli teknik adam kısa zamanda tüm olumsuzlukları tersine çevirdi. Sarı-Lacivertliler’i 2. sıraya taşıdı, birçok oyuncunun formu zirve yaptı, tribünler dolup taştı.
Vitor Pereira’nın 3’lü savunma sistemi, Fenerbahçe ’de bu sezonun en çok tartışılan konusu oldu. Portekizli’nin görevden ayrılmasının ardından 3 maçlık Zeki Murat Göle dönemi yaşandı ve 13 Ocak’ta İsmail Kartal iş başı yaptı.
Tecrübeli teknik adamın ilk işi taktiği değiştirip 4-2-3-1’e dönmek oldu. Kartal, kısa sürede takımı yeni dizilişe adapte etti. Fenerbahçe, 12 Şubat’ta 2-1 kazandığı Giresunspor deplasmanıyla birilikte 13 lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak adeta uçuşa geçti.
İsmail Kartal, 2. sıradaki Konya’nın 7 puan gerisinde aldığı Sarı- Lacivertliler’le ligi 2. sırada bitirmeyi neredeyse garantiledi.