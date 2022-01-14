Fenerbahçe 'de göreve çağrıldığı an hiç düşünmeden teklifi kabul eden İsmail Kartal ekibini de kuruyor. Sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden olan Kartal, modern futbolu ön planda tutuyor.

Barcelonalı Sercan Terzioğlu teknik heyette

Ajansspor'un haberine göre, ekibini de genç ve donanımlı isimlerden oluşturmaya dikkat eden İsmail Kartal, daha önce Barcelona Kulübü'nün Türkiye akademisinin antrenörü olan Sercan Terzioğlu teknik heyette olacak.

Terzioğlu, Süper Lig 'de Antalyaspor ve Konyaspor 'da yardımcı antrenörlüğün yanı sıra Fenerbahçe altyapısında da teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın teknik heyetinde yer alacak diğer isimlerde belli oldu.

• Recep Karatepe

• Haluk Kaplan

• Sercan Terzioğlu

• Kemal Kurak

• Kerem Güneş

• Cengiz Sirkan