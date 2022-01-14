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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a Barcelonalı yardımcı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ekibini genç, donanımlı isimlerden kurdu. Daha önce Barcelona'nın Türkiye akademisinde görev yapan Sercan Terzioğlu, teknik heyette olacak.

14 Ocak 2022, Cuma 09:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a Barcelonalı yardımcı

Fenerbahçe 'de göreve çağrıldığı an hiç düşünmeden teklifi kabul eden İsmail Kartal ekibini de kuruyor. Sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden olan Kartal, modern futbolu ön planda tutuyor.

Barcelonalı Sercan Terzioğlu teknik heyette

Ajansspor'un haberine göre, ekibini de genç ve donanımlı isimlerden oluşturmaya dikkat eden İsmail Kartal, daha önce Barcelona Kulübü'nün Türkiye akademisinin antrenörü olan Sercan Terzioğlu teknik heyette olacak.

Terzioğlu, Süper Lig 'de Antalyaspor ve Konyaspor 'da yardımcı antrenörlüğün yanı sıra Fenerbahçe altyapısında da teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın teknik heyetinde yer alacak diğer isimlerde belli oldu.

• Recep Karatepe

• Haluk Kaplan

• Sercan Terzioğlu

• Kemal Kurak

• Kerem Güneş

• Cengiz Sirkan

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