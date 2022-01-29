Sabahki idman salonda gerçekleştirildi. Core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasında futbolcular fazlasıyla yoruldu. Kanarya, akşam antrenmanını ise sahada gerçekleştirdi. İsmail Kartal, oyuncularına yaptığı konuşmada kamp boyunca yüksek temponun devam edeceğini, bunun geri dönüşünü saha içerisinde kısa sürede alacaklarını dile getirdi. Akşam ise ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla, Filip Novak ise tedavi ile tamamladı.