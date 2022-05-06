Fenerbahçe 'de tüm hesaplar Beşiktaş derbisinden alınacak 3 puana göre yapılıyor. Devre arasında göreve gelen İsmail Kartal'la son 7 maçından galibiyetle ayrılan ve ikincilik yarışındaki Konyaspor 'u gerilerden gelip, 4 puan geçen Sarı-Lacivertli ekip, şimdi pazar günü Vodafone Park'ta oynayacağı derbi maçında hem 8'de 8 yapmak hem de ikincilik yolunda kazandığı avantajı korumak istiyor. Medya ile yaptığı bayramlaşmada, derbi hakkında da mesajlar veren Kartal, "Her hafta olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz" demişti.

'Savaşçı ruhunuzu takdir ediyorum'

Samandıra’da dün yapılan çalışmada yine futbolcularına seslenen ve maçın önemine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Eğer yol kazası yaşamak istemiyorsak, Beşiktaş maçını da kazanmak zorundayız. Ben sizin ortaya koyduğunuz savaşçı ruhu ve kazanma azminizi görüyor ve takdir ediyorum. Şimdi konuşmak değil, çalışmak zamanı. Rakibe saygı çerçevesinde çıkın elinizden geleni yapın" diyerek oyuncularını zorlu maça motive etme çalışmalarını sürdürdü.

Yusuf Dursun



