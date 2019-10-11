Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon ilk 16 maçta sadece 1 yenilgi aldığı EuroLeague'de, yeni sezona 2'de 0 ile başladı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren sakatlık durumlarının yarattığı şanssızlıklar halen devam ederken bu kez genel yapıda da sıkıntılar olup olmadığı tartışılır hale geldi. Kadrodaki bazı isimlerin durumu, bu tartışmayı tetiklese de tablonun olumsuz anlamda çok da abartılmaması gerektiğini düşünenlerdenim.

Fenerbahçe, EuroLeague'e 2'de 0 ile en son 2011-12 sezonunda başlamıştı. Fakat sonrasında iç sahada gelen Nancy galibiyetinin ardından takım, 3 maçlık bir kazanma serisi yakalamış ve grubunu lider tamamlamıştı.

Sarı-Lacivertliler, Kızılyıldız'a atttığı 58 sayıdan daha düşüğünü en son 11 Aralık 2016'da Baskonia deplasmanında 52'de kalarak atmıştı. Hatta oradaki 86-52'lik yenilgi 3 maçlık mağlubiyet serisinin ikinci ayağı konumundaydı ve o Fenerbahçe, içinde bulunduğu sezonda tarihinin en büyük başarısına imza atarak EuroLeague şampiyonu oldu.

Fenerbahçe'nin isimler ve kadro bazında şüphe yarattığı noktalara değinmeden önce şunu belirtmek gerekiyor. Bu kadronun kendini toparlaması adına sakatlıklardan tamamen kurtulması kadar iç sahada kendini hatırlayacağı bir maç gerekiyor. Fakat yeni EuroLeague sezonu iki deplasman maçı ile başladı. Lig mücadelesi de deplasman ile başladıktan sonra iç sahada seyircisiz bir maç ile devam etti. Cumhurbaşkanlığı Kupası ise Gaziantep'te oynandı. Yani bu takım en büyük gücü seyircisini arkasına alarak havaya girebileceği bir ortam henüz yakalanmadı.

Kadro anlamındaki şüphelere, yapısal durumlara değinmek gerekirse öncelikle Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'in oturttuğu yapıyı farklılaştıracak Nando De Colo ve Derrick Williams transferleriyle farklı bir yaz dönemi geçirdi. Sırp koç, De Colo ile birlikte uzun zaman sonra bir süperstar içeren düzene geçme kararı aldı. Fakat kadronun tam olarak kullanılabilir hale gelmemiş olması rollerin paylaşımı noktasında net bir tablonun ortaya çıkmasına engel teşkil ediyor.

Kızılyıldız maçı özelinde bakmak gerekirse Fenerbahçe, ideal düzenindeki kadro yapısını aradı. Maçın ilk bölümünde Vesely'nin dönüşünün özellikle savunmada adam değişimlerinde yarattığı olumlu etki dikkat çekti. Fakat maç ilerledikçe Kızılyıldız, aynı kararlılığını korurken temsilcimizde Vesely ve birçok ismin henüz tam anlamıyla hazır olmadığı dikkat çekti ve istenilen, düzenli işleyiş sağlanamadığından performans anlamında kısıtlı bir görüntü ortaya çıktı.

Jan Vesely hazır değil, Joffrey Lauvergne yok, Stimac'ın durumu ne olacak kesinleşmiş değil ve bu 5 numaralar ile Derrick Williams'ın nasıl kullanılacağı da mevcut tabloda belirlenmesi güç bir durum. Görülen o ki uzun rotasyonunda belirleyici faktör, şu an için sakatlık durumları olacak.

Tartışılan ana konu ise dış oyuncuların durumu... En çok eleştirilen isimler; Sloukas, Datome ve Kalinic... Datome ve Kalinic açısından bir formsuzluk ve oyuna bağlılık anlamında sorunlar dikkat çekiyor ama onların kısmen tamamlayıcı rolleri düşünüldüğünde takımın ana sisteminin henüz sağlıklı işlemiyor olması sorunun kaynağı olarak görülebilir. Genel olarak kendilerine ödenen ücretler ile bu kadrodaki varlıklarının sorgulanmasını anlarım ama bu farklı tarzda bir konu çünkü Fenerbahçe, yapısını kurarken birçok takımdan değişik bir yol izlemiş ve bunda başarılı olmuş bir takım. Datome ve Kalinic özelinde durum böyleyken Sloukas'ta ise görüntü biraz daha farklı.

Fenerbahçe, sezon öncesi Sloukas ile önemli bir kontrat imzaladı. Takımın oyun lideri olarak görülen Sloukas'ın şimdilik Nando De Colo ile rol dağılımı konuşuluyor fakat bu işleyişteki rolünden çok sorunun mevcut form düzeyi olduğunu düşünenlerdenim. Sezona o kadar kötü başladı ki problemin rol paylaşımı olabileceği hissini bile veremeyecek derecede kötü durumda bana göre. Oyun içi tercihleri, form durumu, her şey şu an için kötü gidiyor. Tabi kendisine olan güveni sağlaması için Vesely'nin sağlıklı hale gelip ikili oyunlarda ona opsiyonlar yaratması da önemli. Yani konu yine ideal takım kadrosunun sakatlıklar nedeniyle tam anlamıyla sahada yer alamamasına geliyor.

Kızılyıldız deplasmanlarında yok!

Kızılyıldız maçındaki Sloukas ısrarı, istenen sonucu vermeyince okları biraz daha fazla Yunan oyuncuya çevirdi. Ama bunu, oyuncunun sezona başlangıcından biraz ayrı tutuyorum. Çünkü Kızılyıldız deplasmanı değişik bir atmosfer. Fenerbahçe, bu deplasmanda oldukça başarılı olsa da Sloukas için genel olarak bunu söylemek zor. Yunan oyuncu, Sarı-Lacivertli forma Kızılyıldız deplasmanında 3 maça çıktı bugüne kadar. Bu takımın oyununda temel parçalardan olan Sloukas, bu 3 karşılaşmada zaten sadece 6 sayı, 3 asist ortalamaları yakalayabilmişti. Yani o, hiçbir zaman bu deplasman için ideal bir oyuncu olamadı. Şimdi bu noktada akıllara Partizan ile iki sezon geçirip, Kızılyıldız deplasmanında birçok önemli maça çıkan ve etkili performanslar sergileyen Leo Westermann'ın neden kullanılmadığı geliyor. Evet, bu maç özelinde oynamaması garip bir durum ama koç maç sonu açıklamalarıyla aslında kafasındakini ortaya koydu.

Obradovic karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Bu akşam için tüm sorumluluk bende" derken antrenmandaki görüntülerinden çok farklı bir maç oynadıklarını ama sezon başında olmalarının büyük şans olduğunu belirtti. Şimdi uzun bir sezonun başında, taşlar tam yerine oturmamış ve henüz iç sahada açılış yapılmamışken Obradovic, bazı oyuncularına güvenini göstermekten çekinmiyor. Bu maç, sezonun ikinci yarısında olsaydı ve bu şekilde sonuçlansaydı daha farklı bir durum ortaya çıkabilirdi. O yüzden sezon başında bazı isimlerin etkisiz görüntüsüne rağmen sahada kalmalarıyla kaybedilen bir maç, genel sezon performansı düşünülünce olumsuz anlamda çok da yaralayıcı olmaz.

Fenerbahçe, EuroLeague şampiyonluğuna ulaştığı 2016-17 sezonunda Baskonia deplasmanında 86-52 mağlup olduğunda Sloukas 9, Datome ve Vesely 2'şer sayıyla oynamıştı. Fakat sonrasında iç sahaya dönülen ilk maçta Sloukas 21 sayıyla en skorer isim olurken Vesely 20, Datome 11 sayı üretmişti. Nitekim o takım da belirttiğim gibi sezon sonunda bu oyuncularından da maksimum verim alarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bazı oyuncuların eskiyen, doymuş görüntülerinin yarattığı şüpheler anlaşılabilir ama Fenerbahçe'nin birçok takımdan farklı işleyen düzenine, yapısına yönelik çok büyük şüpheler duymanın da henüz için geçerliliği olmadığını belirtmeliyim. Bu takımın kusursuzluk üzerine yarattığı tablo; bu tarz sonuçlara, başlangıçlara alışık olmaya engel teşkil ediyor ama muhteşemliği oturtulmasının zorluğundan gelen bu yapının, zaman ilerledikçe sonuçlarını verecek olduğunu bilmenin rahatlığı da işlerin olması gerektiği gibi ilerlediğini gösteriyor.

Orçun Konaklılar