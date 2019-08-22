Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ikinci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan, geçen sezon Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftar Koray Şener’in ailesi Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyarette bulundu ve takımın antrenmanını izledi.

Isla, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında yok!

Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Isla, sakatlığı nedeniyle M. Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Şilili futbolcunun sahalara dönme süresinin uzayabileceği de öğrenildi.

Takımda ayrıca Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın ise sakatlıkları devam ediyor.