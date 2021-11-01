Konyaspor deplasmanında hem 3 puan bırakan hem de 3 yıldızını sakatlığa kurban veren Sarı-Lacivertliler için tek teselli İrfan Can Kahveci’nin sahalara çok iyi bir dönüş yapması oldu. Yıldız orta saha oyuncusu, attığı jeneriklik frikik golünün yanı sıra çok iyi bir performans sergiledi. İrfan, uzun süren sakatlığı sonrası fiziken tam olarak hazır gözükmese de hücumda etkiliydi. Milli oyuncu, arkadaşlarına 4 şut pası verdi. İrfan’ın Antwerp karşısında 11’deki yerini alması bekleniyor.