Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye imza attı, ancak geldiği günden beri sakatlıklarla boğuştu. İrfan, bir türlü beklenen katkıyı veremedi.

Ancak Milli oyuncunun Konyaspor maçıyla birlikte dönüşü muhteşem oldu. Konya’da jeneriklik bir frikik golü atan İrfan, Antwerp deplasmanında asist yaptı.

Yıldız futbolcu, Kayseri karşısında iyi oynasa da kaçırdığı penaltıyla hüsran yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde ise yine sahanın yıldızlarından biri oldu. İrfan, Mesut’un golünde verdiği muhteşem pasla alkış aldı. Başarılı futbolcu, artık takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.











