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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci cevabı sahada verdi!

Sezonun flaş transferlerinden İrfan Can Kahveci, tüm eleştirilere karşın cevabını sahada verdi. Ankaragücü maçındaki asistiyle yıldızlaşan 25 yaşındaki orta saha mücadelesi ile tam not aldı.

11 Mayıs 2021, Salı 08:19 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci cevabı sahada verdi!

8-10 numara arasında oynayabilen, kanatta forma giyebilen, şut atıp skor üreten, paslarıyla rakip savunmayı çaresiz bırakan İrfan, kıyaslandığında Ozan ve Mert Hakan’dan farklı tipte bir oyuncuydu.

Zaten genç yıldız sakatlığını atlatıp düzenli forma giymeye başladığı süre itibariyle kalitesini gösterdi. Özellikle son iki maçtaki oyunu ve asistleriyle takımının kazanmasında önemli rol oynadı. BB Erzurum ve Ankaragücü maçlarında asist yaptı.

Gelecek sezon da takımın orta saha ve kanatta önemli isimlerinden biri olacak olan İrfan, takımın lideri Mesut ile de iyi anlaşıyor. Özellikle pas trafiğinde Mesut’a ayak uyduran İrfan’ın bu özelliği sayesinde sarı lacivertliler daha etkili oynuyor. (Skorer)

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