Zirve yarışındaki takımlar bombaları patlatırken, Fenerbahçe transfer konusunda sessiz kalmıştı. Sarı- Lacivertliler, birçok isimle temasa geçti , oyuncularla ilgili detaylı değerlendirmeler ya pıldı. Ve Ka narya ilk imza için kolları sıvadı: Simone Falette... Başarılı oyuncu, Frankfurt’tan Köln’e gitmeye hazırlanırken Fenerbahçe’nin devreye girmesiyle her şey değişti.

Kampa katılacak

Falette, tercihini Sarı-Lacivertliler’den ya na kullanmak istediğini Frankfurt’a bildirdi. Bunun üzerine Damien Comolli ile Alman ekibi arasında pazarlıklar başladı. Görüşmeler mutlu sonla noktalandı . Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak için Frankfurt ile el sıkıştı. Falette, dün sağlık kontrollerinden geçmek ve imzayı atmak için İstanbul’a geldi. Başarılı oyuncu, muayeneden sonra Fenerbahçe’nin Belek Kampı’na katılacak.

1 maçta oynadı

Simon Falette, 2017’ye kadar Fransa’da çeşitli kulüplerin fo rmasını giydi. Frankfurt, 16 Ağustos 2017’d e 2.7 milyon Euro karşılığında Gineli futbolcuyu kadrosuna kattı. 27 yaşındaki savunmacı, ilk sezonunda 29 resmi maçta görev yaptı. Falette, geçen sezon ile bu sezonun ilk yarısında ise rekabette Abraham, N’Dicka ve Hinteregger’in gerisinde kaldı. Sezonun ilk bölümünde sadece 1 maçta 90 dakika süre aldı. Fransız asıllı Gineli futbolcu hem stoperde hem de sol bekte görev yapıyor.

Socrates Almanya’nın yazarı Fatih Demireli, Falette’i FANATİK için yorumladı:

Mücadeleci ama tekniği zayıf

İyi tarafından başlayayım mı? Simon Falette’in, Fenerbahçe tarihine oyunculuk açısından nasıl bir etki yapacağını henüz kestirememekle birlikte, kişisel açıdan iyi izler bırakacağından eminim. Ayrıldığı Eintracht Frankfurt’ta takım içerisinde en sevilen futbolcu oldu, kaldığı sürede. Birleştirici tavrı, yerine oynayan arkadaşlarını destekler tavrı ve hızlı bir şekilde Almanca öğrenmesi çok etkili oldu. Bunlar önemli faktörler olsa da Fenerbahçe’ye gönül verenlerin aslında “Falette’in nasıl bir insan değil, nasıl bir oyuncu olduğunu merak ediyoruz” dediğini duyar gibiyim. Cevabı biraz karışık...

Dar alanda iyi

Simon Falette, Fenerbahçe’nin mevcut açıklarını kapatacak bir oyuncu değil. Mücadele gücü yüksek, hava toplarında etkili bir oyuncu ama teknik özelliklerinin sınırlı olması sebebiyle topla arası yok ve aynı zamanda bireysel hatalara da yatkın bir oyuncu. Savunma ağırlıklı bir takımda etkili olur, dar alanda mücadele gücünü kullanır ama Fenerbahçe gibi oyunu rakip sahaya yıkan bir takımda risk faktörü olur. Bu yüzden Falette’in Fenerbahçe’ye ne kadar katkı vereceği konusunda şüphelerim var. Umarım yanılırım.

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