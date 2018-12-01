Ligdeki kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Fenerbahçe bir kez daha teknik adam operasyonu için düğmeye bastı... Geçici olarak göreve getirilen Erwin Koeman'la yola devam etme kararından vazgeçen Sarı-Lacivertliler, pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçını bekliyor.

Yöneticiler karşılaşma sonrasında önce Koeman'la görüşerek yolları resmen ayıracak. Ardından da listedeki teknik adamlarla görüşülecek. Gelen bilgilere göre listenin ilk sırasında Tayfun Korkut var.

ÇOK ÖNEMLİ BİR TECRÜBE EDİNDİ

Yönetim hem ligi bilmesi hem de düşük maliyetli olması Korkut'a sıcak bakıyor. Bundesliga'da önemli bir tecrübe edinen başarılı hoca da Fenerbahçe'de çalışmaya çok sıcak bakıyor. Yönetimin Korkut'a 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor. Eğer Korkut başarısız olursa sezon sonunda Ali Koç'un gözdesi olan Abdullah Avcı'ya gidilecek.

YANAL'LA DA GÖRÜŞME OLABİLİR

Başkan Ali Koç'un taraftarlardan gelen baskılar sonrasında Ersun Yanal konusunda da yumuşadığı belirtiliyor. Tayfun Korkut'un ardından Yanal'la da görüşülebileceği öne sürülüyor. Eğer iki yerli teknik adamla da anlaşma sağlanamazsa rota bu kez yabancı hocalara dönecek... Ön görüşme yapılan Jardim ve Laurent Blanc'la yeniden masaya oturulacak.

Kaynak: Takvim