Fenerbahçe’de gelecek sezon takımın emanet edileceği yabancı teknik adamın belirlenmesi için çalışmalar başladı. İlk etapta Sarı-Lacivertliler’in kriterlerine uygun olan hocalardan bir liste yapılacak. Ardından yönetim iki gruba ayrılarak Avrupa’ya giderek belirlenen teknik adamlarla görüşmeler gerçekleştirecek. Fenerbahçe’nin şu ana kadar hiçbir hocayla resmi temas kurmadığı öğrenildi.









9 kupalı Fonseca

Ali Koç’un işaret ettiği ‘Portekiz ekolü’nde ilk aday Paulo Fonseca. Roma’nın başında bulunan Fonseca, koltuğunu vatandaşı Jose Mourinho’ya devretmeye hazırlanıyor. 48 yaşındaki teknik adam Braga, Porto ve Shakhtar ile kariyerinde 9 kupa kaldırdı. Fonseca’nın kendisi ve menaceri Abreu ile Roma’da ilk temasın kurulması bekleniyor. Bir diğer Portekizli, Andre Villas-Boas da görüşme gerçekleştirilmesi beklenen isimler arasında yer alıyor.Henüz 32 yaşında Porto’nun, 33 yaşında ise Chelsea’nin başına geçen Villas-Boas, kariyerinde yeni bir çıkış arıyor.

Proje adamı Ragnick

Başkan Ali Koç’un ısrarla üzerinde durduğu ‘disiplin’ konusunda Alman ekolü ön plana çıkıyor. Ralf Ragnick, son dönemde Alman futboluna damga vurmuş isimlerden biri. Disiplinli olması, genç futbolcuları tespit edip yetiştirmedeki başarısı, baştan aşağı sistem kurmasıyla en ideal aday olarak görülen Ragnick’i ikna etmek kolay değil. Tecrübeli çalıştırıcı ile bizzat Ali Koç’un görüşerek proje sunabileceği belirtildi. Lucien Favre da görüşme yapılması beklenen bir diğer isim. İsviçreli çalıştırıcı da özellikle oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken bir teknik adam.











