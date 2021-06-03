Fenerbahçe'de iki koldan teknik direktör atağı!
Ali Koç, yeni sezonda takımı yabancı birteknik adama emanet edeceklerini açıkladı, hoca arayışı dün itibariyle başladı. Adaylar belirlendi. İki gruba ayrılacak olan Sarı-Lacivertliler, temaslar için Avrupa’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Henüz hiçbir çalıştırıcıyla resmi temas kurulmadı. İlk görüşmenin Villas-Boas ve Fonseca ile yapılması bekleniyor. Almanya'ya gidecek ekibin ise Ralf Ragnick ve Lucien Favre ile bir araya gelerek bu iki teknik adama proje sunacakları öğrenildi.
Fenerbahçe’de gelecek sezon takımın emanet edileceği yabancı teknik adamın belirlenmesi için çalışmalar başladı. İlk etapta Sarı-Lacivertliler’in kriterlerine uygun olan hocalardan bir liste yapılacak. Ardından yönetim iki gruba ayrılarak Avrupa’ya giderek belirlenen teknik adamlarla görüşmeler gerçekleştirecek. Fenerbahçe’nin şu ana kadar hiçbir hocayla resmi temas kurmadığı öğrenildi.
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9 kupalı Fonseca
Ali Koç’un işaret ettiği ‘Portekiz ekolü’nde ilk aday Paulo Fonseca. Roma’nın başında bulunan Fonseca, koltuğunu vatandaşı Jose Mourinho’ya devretmeye hazırlanıyor. 48 yaşındaki teknik adam Braga, Porto ve Shakhtar ile kariyerinde 9 kupa kaldırdı. Fonseca’nın kendisi ve menaceri Abreu ile Roma’da ilk temasın kurulması bekleniyor. Bir diğer Portekizli, Andre Villas-Boas da görüşme gerçekleştirilmesi beklenen isimler arasında yer alıyor.Henüz 32 yaşında Porto’nun, 33 yaşında ise Chelsea’nin başına geçen Villas-Boas, kariyerinde yeni bir çıkış arıyor.
Proje adamı Ragnick
Başkan Ali Koç’un ısrarla üzerinde durduğu ‘disiplin’ konusunda Alman ekolü ön plana çıkıyor. Ralf Ragnick, son dönemde Alman futboluna damga vurmuş isimlerden biri. Disiplinli olması, genç futbolcuları tespit edip yetiştirmedeki başarısı, baştan aşağı sistem kurmasıyla en ideal aday olarak görülen Ragnick’i ikna etmek kolay değil. Tecrübeli çalıştırıcı ile bizzat Ali Koç’un görüşerek proje sunabileceği belirtildi. Lucien Favre da görüşme yapılması beklenen bir diğer isim. İsviçreli çalıştırıcı da özellikle oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken bir teknik adam.