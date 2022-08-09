Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirdikten sonra kadrosunda büyük bir yapılanma içine giren Fenerbahçe 'de, yapılan 11 transferin yanı sıra yıldız oyuncular Mesut Özil, Ozan Tufan Luiz Gustavo, Allahyar ve son olarak Kim Min Jae ile yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılan isimlere iki futbolcu daha katılacak.

Szalai ve Osayi de gidiyor

Sezona 3-3'lük Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe'de Macar savunma oyuncusu Atilla Szala ile sağ bek Bright Osayi-Samuel de takımdan ayrılıyor.

Atilla Szalai için 17 milyon Euroluk teklif

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonun devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2.2 milyon Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki Attila Szalai'ye Westham United başta olmak üzere aralarında Kim Min Jae'yi kadrosuna katan Napoli de olmak üzere birçok takım kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertli kulübe Macar stoper için gelen teklifler 15 ila 17 milyon Euro bandında.

Fenerbahçe formasını geçen sozon 42 maçta terleten Szalai, bu maçlarda 1 kez rakip fileleri havalandırırken 2 kez de gol pası verdi. Kanarya ile 3 yıl daha sözlemesi bulunan yıldız futbolcunun piyasa değeri 12 milyon Euro.

Osayi-Samuel ada yolcusu

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Osayi-Samuel'e ise İngiltere'den teklifler var. Kanarya'nın 1,5 sezon önce Queens Park Rangers'tan 500 bin Euro karşılığında transfer ettiği yldız futbolcunun sözleşmesi 2025 yılı Haziran ayı sonunda bitiyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Nijeryalı sağ bek geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile 43 maçta oynarken 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. (Ajansspor)