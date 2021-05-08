Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da koç Igor Kokoskov'un durumuna ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi. Yunanistan'da SDNA'nın haberine göre yeni sezonda Kokoskov ile yola devam edilip edilmeyeceği belli değil.

CSKA maçına çıkmak istemedi iddiası!

Birkaç hafta öncesine kadar Fenerbahçe'de yönetimin Kokoskov'a yönelik bakış açısının çok olumlu olduğu fakat bunun CSKA Moskova serisinde yaşananlar ile değiştiği iddia ediliyor. Özellikle Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherrardini ile Kokoskov arasında gerginlik olduğu aktarılmakta. Covid-19'a yakalandığı için CSKA Moskova deplasmanında takımının başında olamayan Kokoskov'un 2-0 ile İstanbul'a dönülen serinin 3. maçında da Covid-19'u atlatmasına rağmen mucize arayan takımının başında olmak istemediği iddia edildi.

Yeni sezondaki maaşı soru işareti yaratıyor

Gherardini ile arasının kötü olduğu iddia edilen Kokoskov'un NBA'den aldığı tazminat nedeniyle Avrupa'da Fenerbahçe ile ilk sezonunda tam ücret almadığı belirtiliyor. Yeni sezonda ise 1.5 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle kendisiyle yola devam edilip edilmeyeceğinin belli olmadığı ifade ediliyor.