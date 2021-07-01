Sarı-Lacivertliler, bugün saat 18.00'de Dereağzı Tesisleri'nde sezonu açacak. Uzun bir aradan sonra Samandıra dışında toplanacak olan Fenerbahçe 'de milli takımlarda görev yapan oyuncuların Topuk Yaylası Kampı'na katılacağı açıklandı. Bu arada bugünkü açılışa kiralıktan dönen oyuncular da gelecek. Fenerbahçe futbol takımı Dereağzı Tesisleri'nde hem testlerden hem de sağlık kontrollerinden geçerken, kulüp bünyesinde görevli teknik adamlar tarafından da çalışmaya tabi tutulacak. Ancak Sarı-Lacivertli ekipte yapılacak ilk idman öncesinde halen yeni hoca açıklanmadı!

Hocalarda son dakika ...

Teknik direktörsüz bir şekilde ilk antrenmanını gerçekleştirecek Fenerbahçe'de hoca adaylarıyla ilgili de yeni gelişmeler var. Paolo Fonseca'nın son yapılan görüşmeler doğrultusunda bir adım önde olduğu belirtildi. Alman Milli Takımı ile EURO 2020'ye veda eden Joachim Löw ile de temas kurulduğu bildirildi. Ayrıca listede yer alan Nenad Bjelica ve Zlatko Dalic'ten de henüz bir yanıt alınmadığı öğrenildi. Marco Silva'nın, Fulham'a yakın olduğu belirtilirken, Slaven Bilic için i anlaşma sağlanamadığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.