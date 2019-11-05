Fenerbahçe’de icra kurulu göreve başladı. Başkan Ali Koç’un oluşturduğu ve başkanlık ettiği kurulda dört üye bulunuyor.

Başkan dışında Semih Özsoy, Burhan Karaçam ve Erol Bilecik’ten oluşan kurul yönetim kuruluna göre daha hızlı karar alacak. Daha sık bir araya gelip kulübün sıkıntılarına çözüm arayacak.

Kulübün şu an içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı çözmek için bu kurulun görevi oldukça büyük. 2020 yılında 1 milyar liralık kaynağa ihtiyaç duyan kulüpte icra kurulunun ana görevi bu sıkıntıyı çözmek ve bunun için formüller geliştirmek.

(Milliyet)