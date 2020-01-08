Sarı-Lacivertliler transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Damien Comolli, birçok isimle görüşmeler yapıyor. Bir yandan da menacerler, stoper, sol bek ve hücum oyuncusu arayan Fenerbahçe’ye peş peşe oyuncu önerilerinde bulunuyor. Bunlardan iki yıldız ön plana çıktı. Luiz Gustavo’nun menacerliğini de yapan ROGON Şirketi, Hertha Berlin’deki oyuncusu Jordan Torunarigha’yı kiralık olarak teklif etti. 1.93 m. boyunda olan 22 yaşındaki futbolcu, stoperde görev yapıyor. Sol ayaklı olan Torunarigha, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu, bu sezon Hertha’da 4 resmi maçta şans bulabildi.

Galatasaray alamadı!

Fenerbahçe’ye teklif edilen hücum oyuncusu ise tanıdık bir isim: Alan Carvalho... Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Sambacı’yı transfer etmek için uzun süre uğraşmış ancak başarılı olamamıştı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu ayın sonunda bitiyor. Menaceri Joseph Lee, oyuncusunun Sarı- Lacivertliler’e gelebileceğini iletti. Hücumda her bölgede oynayabilen Alan Carvalho, Fenerbahçe tarafından değerlendirilmeye alındı.