Fenerbahçe’de HJK Helsinki maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 19 Ağustos Perşembe günü Finlandiya’nın HJK Helsinki takımını konuk edecek Fenerbahçe , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ligdeki Adana Demirspor maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı idmanda 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı.

Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Dimitris Pelkas’ın tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.