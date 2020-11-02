Fenerbahçe bu sezon yeni bir yapılanma ile bir çok oyuncu transfer etti. Sarı-Lacivertli takım, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 17 puan toplayıp zirveye çıkarken rakiplerine 12 gol attı ve bu golleri 9 farklı oyuncu kaydetti. Kendi kalesine atılan bir gol dışında teknik direktör Erol Bulut'un ekibinde adeta her maçı farklı bir oyuncu kazandırdı

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Antalyaspor maçında oyuna sonradan giren Perotti galibiyeti getiren penaltıyı atarken önceki hafta Trabzonspor karşısında oyuna sonradan giren Cisse ve Enner Valencia etkili oldu. Göztepe deplasmanında Serdar ve Pelkas gol katkısı verirken Karagümrük maçında iki golü Samatta atmış ve ilk hafta Rize'de golleri Sosa ve Gökhan Gönül kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin bu sezon golcüleri

2 gol - Samatta

2 gol - Jose Sosa

1 gol - Gökhan Gönül

1 gol - Serdar Aziz

1 gol - Pelkas

1 gol - Papiss Cisse

1 gol - Valencia

1 gol - Ozan Tufan

1 gol - Perotti

(1 gol - rakip kendi kalesine)





fanatik.com.tr/Tolga Kuru