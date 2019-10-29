Fenerbahçe, kâbus gibi başlayan geçen sezonda 9. hafta sonunda rakip fileleri sadece 6 kez havalandırabilmişti. Forvetlerin fırsatları harcaması, diğer oyuncuların skora katkı sağlamaması nedeniyle işler bir türlü yoluna girmemişti. Bu sezon ise bambaşka bir tablo var.

Sarı-Lacivertliler, bu kez 9 haftanın sonunda 18 kez gol sevinci yaşadı. Geçen seneyle farkın bu kadar fazla olmasının nedeni sadece hücum oyuncularının performansı değil. Ersun Yanal’ın ekibi, bu sezon takım halinde golcü! Sol bekte görev yapan Nabil Dirar ile stoper Zanka 2’şer kez ağları havalandırdı.

Orta sahanın merkezinde oynayan Tolga Ciğerci de 2 defa fileleri sarstı. Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan da 1’er gollük katkı sağladı. Atılan 18 golün yarısı, hücum bölgesinin dışındaki futbolcular tarafından kaydedildi.