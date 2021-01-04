Fenerbahçe bu sezon yeni bir yapılanma ile bir çok oyuncu transfer etti. Sarı-Lacivertli takım, geride kalan 16 haftada 29 puan toplayıp zirvenin ortağı olurken rakiplerine 30 gol attı ve bu golleri 15 farklı oyuncu kaydetti. Erol Bulut'un ekibinde bu sezon en çok farklı bir oyuncusu gol atan takım oldu

İşte Fenerbahçe'nin golcüleri:

4 gol - Ozan Tufan

3 gol - Papiss Cisse

3 gol - Jose Sosa

3 gol - Perotti

2 gol - Gökhan Gönül

2 gol - Pelkas

2 gol - Mame Thiam

2 gol - Mert Hakan

2 gol - Samatta

1 gol - Nazım Sangare

1 gol - Serdar Aziz

1 gol - Ferdi Kadıkoğlu

1 gol - Luiz Gustavo

1 gol - Enner Valencia

1 gol - Tisserand