Vitor Pereira, 3’lü savunmayla oynayacağını açıkladığında herkesin beklentisi Fenerbahçe ’nin transfer döneminde her iki kanat bekini de güçlendirmesi yönündeydi. Özellikle de Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in gözden çıkartılması sonrası buraya takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ali Koç da son açıklamasında, Pereira’nın sol kanatta ileri geri gidip gelecek bir oyuncu istediğini söylemişti. Ancak Sarı-Lacivertliler, kale dışında her bölgeye transfer yapmasına rağmen bekleri boş geçti.

Stopere Min-jae Kim ve Steven Caulker geldi. Fakat Caulker de Pereira tarafından kadro dışı bırakıldı ve Gaziantep’e kiralandı. Takımın en kalabalık bölgesi olan, üstelik kiradan dönen Miha Zajc de takımın önemli bir parçası olmuşken orta sahaya Max Meyer ve Miguel Crespo takviyesi yapıldı. Fenerbahçe’nin bu transfer döneminde en çok ses getiren hamlelerinden biri, MLS’in en değerli oyuncusu Diego Rossi’nin alınması oldu. Bir kanat hamlesi de Bursa’nın genç yıldızı Burak Kapacak ile geldi. Sarı-Lacivertliler forvete ise önce Serdar Dursun’u aldı ardından Salzburg’un yıldızı Mergim Berisha ile bombayı patlattı.