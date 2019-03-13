Puan tablosunu bilmeyen biri istatistiklere baktığında, Fenerbahçe’nin ligde en kötü ihtimalle ilk 6 arasında olduğunu zannedebilir. Sarı- Lacivertliler, birçok alanda en iyiler arasında. Kanarya, 3. bölgede, yani rakip kaleye en yakın alanda maç başına 125.9 pas ortalaması yakaladı. Ligde bu konuda ondan daha iyi bir takım yok. Topla oynama, pas isabet yüzdesi, ikili mücadele kazanma gibi istatistiklerde de Fenerbahçe ilk 4’ün dışına çıkmıyor.

32 şutun 12’si gol!

Bu kadar iyi rakamlara rağmen Fenerbahçe’nin hala düşme hattından kurtulmaya çalışmasında iki önemli neden ön plana çıkıyor: Son vuruşlardaki beceriksizlik ve kalecilerinin düşük kurtarış yüzdesi. Volkan, ligde 11 maçta 15 gol yedi, yüzde 60’lık kurtarış oranı yakalayabildi. Harun ise 14 karşılaşmada ağlarında 21 gol görürken kurtarış yüzdesi 67 oldu. Sezonun ikinci yarısında Sarı-Lacivertliler’in kalesine gelen 32 şutun 12’si gol oldu. Bu rakam Galatasaray’da 34 şutta 4 gol ve Başakşehir’de 32 şutta 4 gol şeklinde gerçekleşti.

Akhisar’la aynı!

Hücumda da rakamlar çok kötü. Fenerbahçe’nin golcülerinden Soldado 4 kez fileleri sarstı. Frey’in 2, Slimani’nin ise 1 golü bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, kanat ve orta saha oyuncularından da yeterli skor katkısını alamadı. Ligin son sırasındaki Akhisar’ın en golcüsü Manu’nun Soldado ile skor sayısı aynı! Erzurum’da forvetler suskun ama orta saha oyuncuları Taylan ile Scuk’un da 4’er golü bulunuyor! Ara transfer döneminde skor sorununu çözecek bir hamle yapamayan Fenerbahçe, şu anda bunun sonuçlarına katlanıyor...