Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanan rövanş maçına göre Slovacko maçında ilk 11’de 4’ü zorunlu 5 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır yedekler arasında yer alırken, kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek ile sakat Joshua King kadroda yer almadı. İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle UEFA listesinden çıkartılırken, stoperde Tisserand da teknik heyet tercihi nedeniyle liste dışında kaldı.

Bu futbolcuların yerine kalede Osman Ertuğrul Çetin, stoperde yeni transfer Gustavo Henrique, orta sahada Miha Zajc, orta alanın sağında Emre Mor, orta alanın solunda Lincoln görev yaptı.

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Brezilyalı stoperler Luan Peres ve Gustavo Henrique, Slovacko maçında kadroya yer aldı. Gustavo Henrique maça ilk 11’de maça başlarken, Teknik Direktör Jorge Jesus, Luan Peres’i ise fizik kondisyon olarak tam hazır olmadığı için yedek soyundurdu.