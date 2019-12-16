1) Tartışmalı kadro tercihleri

Fenerbahçe’de yıllardır ‘Josef-Mehmet Topal birlikte oynar mı?’ tartışması yapıldı. Her iki oyuncu da sonunda takımdan ayrıldı. Kulübede, “Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır” diyen Ersun Yanal olunca, beklenti de büyüktü. Ancak Yanal, kadro tercihleriyle sürekli şaşırttı. Öyle ki Sarı-Lacivertliler sahaya Gustavo-Emre-Ozan-Tolga’nın (Hepsi orta saha) aynı anda 11’de olduğu kadroyla bile çıktı! Son olarak dün mutlak kazanılması gereken Sivas karşılaşmasında da son haftalarda formda olan hücumcular Ferdi ve Deniz yerine sağ kanatta Ozan Tufan görev yaptı. Deniz ve Ferdi girene kadar Fenerbahçe pozisyona girmekte bile zorlandı.

2)Sözler çok güzel, sonuçlar berbat

Ersun Yanal, yeniden göreve geldikten sonra sürekli verdiği demeçlerle ön plana çıktı. Geçtiğimiz sezon, “Ligin ikinci yarısında istatistikleri biz belirleyeceğiz” sözü çok konuşuldu. Sonuç çok kötü oldu. Berabere biten Galatasaray derbisi sonrası, “Rakibimizi şampiyonluktan ettik” dedi, sonu yine kötü bitti. Ersun Yanal, bu sezon da kaybedilen karşılaşmalardan sonra bile umut dolu mesajlar gönderdi. Ligin ilk yarısını zirvede bitireceklerini iddia etti. Ancak bu sözler de boşa çıktı. Devrenin bitmesine iki hafta kala Fenerbahçe, lider Sivasspor’un tam 8 puan gerisine düştü.

3) Deplasmanda yokları oynuyor

Zirve mücadelesi veren bir takımın içeride-dışarıda rakiplerine üstünlük kurması şart. Kadıköy’de istenen sonuçlar alınsa da Fenerbahçe, deplasmanda adeta yokları oynuyor. Ersun Yanal’ın öğrencileri dış sahada sadece 2 kez kazanabildi. 20 Ekim’deki Denizlispor maçı sonrası deplasmanda galibiyet unutuldu! Son sıradaki Kayserispor, bu sezonki ilk 3 puanını Fenerbahçe’den aldı! Yeni Malatya ve Göztepe beraberlikleri sonrası dün mutlaka kazanılması gereken Sivas deplasmanında da Sarı-Lacivertliler tel tel döküldü. Sonuç, 3-1’lik mağlubiyet oldu. 8 dış saha maçında -3 averajı olan Kanarya’nın aldığı puan 9!

Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu | Süper Lig 15. hafta puan durumu ve fikstür